مذبـ..ـحـة جديدة.. ارتفاع حصيلة قصف استراحة الباقة في غزة لـ21 شهيدا و 50 مصاب

كشفت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين أن حصيلة القصف الإسرائيلي على استراحة الباقة على شاطئ بحر غزة أسفرت عن استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين.

قصف استراحة الباقة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن مصادر طبية ان شهداء استراحة بحر غزة، بينهم الصحفي اسماعيل أبو حطب وأن المصابين بينهم حالات حرجة منهم الصحفية بيان أبو سلطان، ولم يتضح بعد طبيعة اصابتها.

وقالت الوكالة الفلسطينية إنه باستشهاد أبو حطب، ترتفع حصيلة شهداء الأسرة الصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع منذ 21 شهرا إلى (227) صحفيًا وصحفية.

العدوان على غزة

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 56,531 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133,642 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.