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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أول سيارة AMG من مرسيدس بـ3 محركات

مرسيدس AMG
مرسيدس AMG
عزة عاطف

في ظل التحول الكبير نحو الطاقة الكهربائية، يبدو أن قسم الأداء العالي في مرسيدس AMG لا يكتفي بطرازات رائدة باهظة الثمن، بل يستعد لتقديم أداء قوي في سيارة أصغر حجمًا وأكثر سهولة في الوصول لعشاق السرعة.

 سيارة GT الكهربائية 2027 تمهد الطريق

أحدث أخبار AMG لهذا الأسبوع تمثّلت في الكشف عن Concept GT XX، التي ستتحول خلال السنوات القادمة إلى سيارة GT 2027 الكهربائية الجديدة كليًا، وهي طراز كوبيه رياضي بـ4 أبواب يتوقع أن ينافس بقوة بورشه تايكان.

لكن المفاجأة أن هذه السيارة لن تكون وحدها، بل ستنضم إليها شقيقتها الأصغر حجمًا وسعرًا: مرسيدس CLA 45 EQ، وهي سيارة كهربائية مدمجة تعد امتدادًا لفئة CLA الرياضية، وتأتي بدعم مباشر من تقنية EQ المستقبلية.

ظهرت CLA 45 EQ خلال اختبارات الأداء على حلبة نوربورجرينج بجناح خلفي نشط لأول مرة، في إشارة إلى نوايا AMG بتقديم تجربة ديناميكية رياضية خالصة حتى في الفئات الصغيرة.

ستزود السيارة بمجموعة من الميزات المستوحاة من شقيقتها الكبرى GT، ومن بينها محركات التدفق المحوري المتطورة التي طورتها شركة Yasa البريطانية التابعة لمجموعة مرسيدس.

ما يميز هذه المحركات هو صغر حجمها وخفتها مقارنة بالوحدات الكهربائية التقليدية، ما يعني مزيدًا من المرونة والكفاءة في التوزيع الديناميكي للوزن، وهو أمر بالغ الأهمية لسيارة بأداء رياضي.

تشير التقارير إلى أن CLA 45 EQ قد تأتي مزودة بثلاثة محركات كهربائية لتقديم قدرات توجيه عزم متطورة، ما يرفع من قدرتها التنافسية في فئتها.

من المتوقع أن تولد CLA 45 EQ قوة تتجاوز 507 حصانًا، وهي قوة متقدمة على طراز CLA 350 4MATIC الحالي (بقوة 354 حصانًا). 

وعلى الرغم من أنها أقل من قوة هيونداي Ioniq 6 N (بـ 650 حصانًا)، إلا أن AMG تراهن على الاستجابة اللحظية وخفة الوزن وعزم الدوران المرتفع لتحقيق تفوق فعلي في الأداء الديناميكي على الطرقات.

مرسيدس AMG مرسيدس سيارات كهربائية مرسيدس الكهربائية

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