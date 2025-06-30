الغروب وظاهرة انحسار مياه البحر يرسمان مشاهد خلابة على شواطئ طور سيناء

صنعت ظاهرة انحسار مياه البحر مع الغروب على شواطئ طور سيناء لوحة جمالية من صنع الخالق العظيم.

عادت ظاهرة انحسار مياه البحر مرة اخرى لشواطئ طور سيناء ؛ورصدت كاميرا موقع " صدي البلد" الاخبار بالصور والفيديو ظاهرة انحسار مياه البحر واللوحات الجمالية رسمتها الظاهرة مع مشهد الغروب.

شهدت شواطئ مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، الإثنين، انحسار مياه البحر لنحو 10 أمتار وظهور بعض الشعاب المرجانية المتحجرة.

ولوحظ الانحسار منذ صباح اليوم على الرغم من نشاط الرياح الشمالية الغربية على البحر والتي ، وظهرت المياه داخل عمق البحر ضحلة لمسافة تتخطى الـ 10 متر، ما أدى إلى ظهور بعض الشعاب المرجانية المتحجرة والصخور.

وأوضح مصدر بإدارة البيئة أن ظاهرة الانحسار تتكرر باستمرار بسبب قوة الجاذبية بين القمر والأرض، وتحدث بنسبة أقل بسبب جاذبية الشمس "أي النشاط الشمسي الذي يعرف بتأثير البقع الشمسية"، مما يسبب تراجع المياه عن الشواطئ وهو ما يعرف بظاهرة الجذر، وسرعان ما يرتفع منسوب المياه على الشواطئ مرة أخرى وتعرف بظاهرة المد.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تحدث مرتين كل 12 ساعة، ويمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة المتجددة كالطاقة الكهربائية، إضافة إلى تنظيف .