رجال السلة بالاهلي يواجه مصر للبترول في بطولة منطقة القاهرة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس أمام فريق مصر للبترول في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة.



وتنطلق المباراة الساعة السادسة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الجهاز الفني لفريق الأهلي لتحقيق الفوز، خاصة أنها أول مباراة رسمية في الموسم الجديد.



وحرص أشرف توفيق المدير الفني على تجهيز اللاعبين بشكل جيد خلال الفترة الماضية من خلال إقامة عدد من المباريات الودية للاطمئنان على مستويات الجميع.



