فستان أسود طويل.. إلهام شاهين بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة

نشرت الإعلامية بوسي شلبي،مقطع فيديو قصير، لإطلالة الفنانة الهام شاهين، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة لدورته الثالثة.



وتألقت الفنانة الهام شاهين، بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود طويل ضيق، ومكشوف الصدر وياخذ الورود الملونة من على منطقة الصدر، ولكنها إطلالة نالت إعجاب جمهورها.



انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.





View this post on Instagram

































A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Sep 19, 2019 at 10:18am PDT