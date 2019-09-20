استيقظوا .. أستراليا تبدأ إضرابا عالميا من أجل المناخ .. فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا حول خروج عشرات الآلاف من الأستراليين في مسيرات حاشدة، جابت مدينتي ملبورن وبريسبان، اليوم الجمعة.



وخرج عشرات الآلاف من الأستراليين في مسيرات حاشدة، إيذانًا ببدء إضراب عالمي للضغط على قادة العالم الذين يستعدون لحضور "قمّة الأمم المتحدة من أجل المناخ".



وندد المشاركون في المسيرات بتقاعس الحكومات عن اعتماد برامج وخطط كفيلة بوقف التغيير المناخي الذي بات مصدر قلق لدى غالبية سكّان أستراليا وباقي بلدان العالم، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "استيقظي أستراليا إن المناخ يتغيّر".



جدير بالذكر أن المعهد الأسترالي أصدر مؤخرًا تقريرًا بعنوان "مناخ الأمّة 2019" أكد فيه أن 81 بالمائة من الأستراليين يشعرون بالقلق من أن يؤدي التغير المناخي إلى حدوث المزيد من الفيضانات وموجات جفاف في البلاد، فيما أعرب 75 بالمائة من الأستراليين المستطلعة آراؤهم أن يتسبب التغير المناخي في حدوث نقص في المياه داخل المدن.