ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استيقظوا .. أستراليا تبدأ إضرابا عالميا من أجل المناخ .. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:00 م
مظاهرات استراليا
مظاهرات استراليا
شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا حول خروج عشرات الآلاف من الأستراليين في مسيرات حاشدة، جابت مدينتي ملبورن وبريسبان، اليوم الجمعة.

وخرج عشرات الآلاف من الأستراليين في مسيرات حاشدة، إيذانًا ببدء إضراب عالمي للضغط على قادة العالم الذين يستعدون لحضور "قمّة الأمم المتحدة من أجل المناخ".

وندد المشاركون في المسيرات بتقاعس الحكومات عن اعتماد برامج وخطط كفيلة بوقف التغيير المناخي الذي بات مصدر قلق لدى غالبية سكّان أستراليا وباقي بلدان العالم، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "استيقظي أستراليا إن المناخ يتغيّر".

جدير بالذكر أن المعهد الأسترالي أصدر مؤخرًا تقريرًا بعنوان "مناخ الأمّة 2019" أكد فيه أن 81 بالمائة من الأستراليين يشعرون بالقلق من أن يؤدي التغير المناخي إلى حدوث المزيد من الفيضانات وموجات جفاف في البلاد، فيما أعرب 75 بالمائة من الأستراليين المستطلعة آراؤهم أن يتسبب التغير المناخي في حدوث نقص في المياه داخل المدن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الكوارث الطبيعية.. 17 مليون حالة نزوح في 2018 .. فيديو

الأستراليون يخشون حدوث جفاف وفيضانات من تداعيات التغير المناخي

ترشيحاتنا

تعرف على أجواء معسكر الأهلي في برج العرب استعدادًا للزمالك

الأهلى بالأحمر والزمالك بالأبيض فى مباراة السوبر المصري الليلة

تعرف على حقيقة إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة .. فيديو

أوصى بدفنه هنا.. المكان الحقيقي لدفن زين العابدين بن علي في السعودية

وزير مغربي ينشر صورة إباحية عبر فيسبوك

جريمة بالسواطير.. سعودي وسوري يقتحمان مركز تموين بالرياض

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

تعليق مرتضى منصور على تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور

٩ أشهر اغتصاب.. قاصر كرادسة: أبويا واعمامى نهشو لحمي وصورونى عارية

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

14 رجلا.. تعرف على أزواج الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

السعودية: منح تأشيرة خروج نهائي للوافد بهذه الشروط

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء بدر بإطلالة أنيقة.. والجمهور: تسريحة شعرك مش واو

قصير جدا .. إيمي سالم بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائى

بالبيچامة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة بسيطة في المنزل