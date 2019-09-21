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حوادث

حبس 3 عاطلين لسرقتهم تاجرا بالإكراه فى مصر القديمة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:13 ص
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
اسلام مقلد
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة تاجر بالإكراه بدائرة القسم.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من صاحب محل ملابس وقرر أنه حال سيره بشارع مقابر النخال بجوار مسجد عمرو بن العاص ـ دائرة القسم، فوجئ بـ 3 أشخاص (أدلى بأوصافهم التقريبية) قاموا بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهم والاستيلاء منه على مبلغ مالي 150 جنيها، وجهاز باور بنك، بالإكراه عنه ولاذوا بالفرار، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف للمتهمين، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ٣ عاطلين، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم جميع المسروقات، وكذا سلاح أبيض "مطواة " المستخدم فى ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

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