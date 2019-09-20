محمود متولي: فزنا بالسوبر المحلي عن جدارة

أبدي محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز بالسوبر المحلي مساء اليوم الجمعة على حساب الزمالك، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.



وأكد محمود متولي، أن التتويج بالبطولات مع الأهلي له طعم مختلف، وهو أمر يسعى إليه جميع اللاعبين من أجل صناعة تاريخ مشرف مع القلعة الحمراء.



وأوضح محمود متولي، أن الأهلي استحق الفوز بالسوبر وفاز به عن جدارة بعد الأداء البطولي المميز الذي قدمه جميع اللاعبين في مباراة اليوم؛ من أجل إحراز لقب البطولة وإسعاد جماهير الأهلي.



وأشار محمود متولي، إلى أن الفوز ببطولة كأس السوبر، بداية مثالية لموسم جديد يسعى من خلاله لاعبو القلعة الحمراء للسيطرة على كل البطولات المحلية والإفريقية.

