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لبسته السنة اللى فاتت.. إيمان العاصي تكرر إطلالة غادة عادل في مهرجان الجونة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:50 م
ايمان العاصى وغادة
ايمان العاصى وغادة عادل
رنا عصمت
نشرت الفنانة ايمان العاصى، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك الجمهور بإطلالة جديدة خلال حضورها حفل مهرجان الجونة لدورته الثالثة في عام 2019.

وظهرت الفنانة ايمان العاصى، بإطلالة مكررة للفنانة غادة عادل اثناء ظهورها فى مهرجان الجونة فى دورته الثانية لعام 2018، حيث ظهرت ايمان عاصى بفستان مشابه للفنانة غادة عادل وهو ما علق عليه رواد السوشيال ميديا.

وتميز فستان ايمان العاصى باللون الذهبى المنفوش ومكشوف الصدر، وهو ما ظهرت به الفنانة غادة عادل في مهرجان الجونة العام الماضى.
لبسته السنة اللى فاتت.. إيمان العاصي تكرر إطلالة غادة عادل في مهرجان الجونة
لبسته السنة اللى فاتت.. إيمان العاصي تكرر إطلالة غادة عادل في مهرجان الجونة
لبسته السنة اللى فاتت.. إيمان العاصي تكرر إطلالة غادة عادل في مهرجان الجونة
لبسته السنة اللى فاتت.. إيمان العاصي تكرر إطلالة غادة عادل في مهرجان الجونة
لبسته السنة اللى فاتت.. إيمان العاصي تكرر إطلالة غادة عادل في مهرجان الجونة

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