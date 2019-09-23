سيد عبد الحفيظ: الدوري بطولة النفس الطويل.. وسعداء بالفوز على سموحة

عبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب سموحة بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري العام.





وأضاف سيد عبد الحفيظ، أن مباراة سموحة جاءت بعد لقاء السوبر أمام الزمالك بـ 72 وهي الفترة الزمنية القليلة لتحضير الفريق لانطلاق منافسات بطولة الدوري؛ وهو ما دفع الجهاز الفني لإجراء بعض التعديلات على تشكيلة الفريق مساء اليوم.





وأكد مدير الكرة أن بطولة الدوري هي بطولة النفس الطويل، وأن العلي لديه عناصر متميزة في كافة المراكز مما يمنح الجهاز الفني الفرصة للقيام باختيار التشكيل المناسب لكل مباراة.





وأعرب عبد الحفيظ عن حزنه البالغ للإصابة التي تعرض لها مروان محسن مهاجم الفريق والتي جعلته يغادر الملعب، مشيرا إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية وأشعة لتحديد حجم الإصابة، متمنيا ألا تكون كسرا في الوجه.





ورفض عبد الحفيظ التعليق على التحكيم إلا أنه شدد على أن إصابة مروان محسن مهاجم الفريق يتحملها طاقم التحكيم بعدما تساهل كثيرا في الألعاب المشتركة التي تسببت إحداها في إصابة مهاجم الفريق وخروجه من الملعب.





واختتم مدير الكرة بالأهلي حديثه، مؤكدا أن الفريق سيغلق ملف الدوري مؤقتا ويبدأ استعداده لمواجهة كانو سبورت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقررة السبت المقبل.