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ثقافة

ثقافة جنوب سيناء تناقش مكافحة الفساد برأس سدر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:04 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
‎تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث عقد بيت ثقافة رأس سدر محاضرة تثقيفية بعنوان "مكافحة الفساد" ألقاها إبراهيم الشاعر بالتربية والتعليم، بحضور عدد من رواد بيت الثقافة.

وتحدث إبراهيم الشاعر خلال الندوة عن الفساد من حيث المعنى الحقيقي والمفهوم، موضحًا أنواع الفساد، مؤكدًا أن قضية الفساد هى القضية الرئيسية على مستوى العالم وخاصة الدول النامية، مبينا أن هناك هيئات بالدولة كهيئة الرقابة الإدارية تقوم بجهد كبير في مكافحة الفساد، متطرقًا لكيفية مكافحة الفرد والأسرة والمجتمع للفساد.

كما نظم بيت ثقافة سانت كاترين يوم الفك والتركيب بمشاركة عدد من رواد الموقع بهدف تنمية المهارات الإدراكية للنشء، بينما أعد بيت ثقافة دهب جلسة قراءة حرة للأطفال من رواد الموقع واختيار كل طفل ما يناسبه من قصص وكتب بهدف تعزيز القيم الإيجابية وتنمية المهارات الإدراكية للأطفال.

وعقد بيت ثقافة أبو زنيمة بمدرسة أبوزنيمة الإعدادية محاضرة تثقيفية بعنوان "جسم الإنسان" ألقاها محمد طلبة معلم أول بالتربية والتعليم بأبوزنيمة، بحضور عدد من تلاميذ المدرسة، تحدث خلالها عن مكونات جسم الإنسان وأهمية المحافظة على الصحة العامة للجسم، متطرقا لأجهزة وأعضاء الجسم من حيث الأهمية والوظائف ومعرفا أن العضو هو جزء من جسم الكائن الحي يقوم بوظيفة واحدة أو عدة وظائف.

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