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فن

لوك جديد.. عمرو دياب يشعل إنستجرام.. شاهد

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:59 م
عمرو دياب
عمرو دياب
القسم الميدانى
نشر اليوم الفنان عمرو دياب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة يروج فيها لـ أغنية "متغير" من ألبومه القادم "أنا غير".

وظهر عمرو دياب بـ لوك جديد مرتديا قميصا أبيض وبنطلون جينز، وتعبيرات وجهه حادة وجادة.

ومن المقرر نزول الألبوم قريبا جدا ويتضمن ألبوم الهضبة العديد من الأغاني التي تم الإعلان عنها وطرح بعضها، منها: "يوم تلات"، وأغنية الهيد "أنا غير"، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الأغاني المتبقية خلال الفترة القادمة.

وكالعادة أشعل عمرو دياب إنستجرام ببوستر الأغنية

وجاءت التعليقات على الصورة كالآتي:

"اخيراااا"

" قبال الالبوم كله يارب"

"يا هضبه يا جااامد"

"عمرك ما غنيت حاجة وحشة"

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