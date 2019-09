لوك جديد.. عمرو دياب يشعل إنستجرام.. شاهد

View this post on Instagram

الان و حصرياً علي ڤودافون اطلب #445* و اسمع أغنية #عمرو_دياب الجديدة "#متغير" من البومه الجديد #انا_غير انتاج @nayformedia فقط علي @vodafoneegypt #AmrDiab #AmrDiabWorld #عالم_عمرو_دياب