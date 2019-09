جامعة القاهرة تصدر النسخة الورقية لأول عدد من مجلتها الدولية.. والخشت: يساهم في رفع ترتيب الجامعة دوليا

الدكتور محمد الخشت:

المجلة ترحب بالدراسات ذات المنهج التجريبي والتحليلي

إدراج المجلة كمجلة دولية في قوائم المجلات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات

أصدرت جامعة القاهرة النسخة الورقية من العدد الأول من المجلة الدولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية "J HASS"، والتي تصدر باللغة الانجليزية بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald"، وكان العدد الإلكتروني قد صدر في يوليو، وهي مجلة تهتم بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع، كما تساعد في نشر أبحاث الأساتذة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في منصات النشر الدولي العالمية باللغة الإنجليزية أسوة بالعلوم الأساسية والطب والصيدلة والهندسة.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المجلة الدولية هي الأولى للجامعة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، موضحًا أن الجامعة تقوم بالعمل على هذا الملف واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في الإعداد والتجهيز، مؤكدًا أن هذا الإصدار يُعد خطوة جديدة نحو العالمية، مما يساهم في رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، ويساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين العرب والأجانب.وأضاف أن الجامعة اتخذت أكبر "حزمة إجراءات" لتشجيع النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس، تمثلت في زيادة مكافآت النشر العلمي الدولي بنسبة 25% لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة بحوثهم في مجلات ومنصات ودوريات عالمية ذات معامل تأثير في عام 2018، وتم رفع مكافأة النشر الدولي لعام 2019 بنسبة 100%، ورفع مكافأة النشر الدولي 150 ألف جنيه للباحثين الذين ينشرون بحوثًا علمية في مجلتي science أو Nature لتشجيع النشر في المجلات العلمية الدولية، ودعم بند الأبحاث بنسبة ١٠٠٪؜ وهو خاص بمستلزمات ومواد البحث، كما تم رفع مكافأة الإشراف على الماجستير إلى ٢٠٠٠ الفي جنيه ، والإشراف على الدكتوراه إلى ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف جنيه، وزيادة مكافأة تحكيم الماجستير إلى ١٢٠٠ الف ومائتي جنيه، وتحكيم الدكتوراه إلى ١٦٠٠ الف وستمائة جنيه.وأوضح رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة موازنة البحث العلمي والنشر الدولي باسم الجامعة في الدوريات العلمية المُصنفة دوليًا.وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعلن طريقة النشر الدولي في مجلة جامعة القاهرة الدولية JHASS (Journal of Humanities and Applied Social Sciences)، وذلك للباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة القاهرة ومصر والعالم.وقال الدكتور محمد الخشت خلال منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعزائي لم نتقدم ولن يزيد تقدمنا في التصنيفات الدولية اعتباطا ولكنه نتيجة للتخطيط والتنفيذ والعمل والمتابعة.. إلى السادة الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة القاهرة ومصر والعالم أدعوكم للنشر في أول مجلة دولية لجامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية‏ JHASS (Journal of Humanities and Applied Social Sciences) بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إميرالد "Emerald" وتصدر باللغة الانجليزية، ويمكنكم الاطلاع عليها على الرابط الإلكتروني:‏https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2632-279X".وأوضح محمد الخشت أن مجلة JHASS تركز على التخصصات البينية (كأهم أولويات جامعة الجيل الثالث) كما تهتم بتطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية ومنهاجيتهما، وعلى وجه الخصوص، تهتم المجلة بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص.وأضاف أن المجلة ترحب بالدراسات ذات المنهج التجريبي أو التحليلي، وكذلك ذات المنهج الكيفي كدراسات الحالة، وتـُعطي الأولوية لقبول النشر بها للأبحاث العلمية المرتبطة بالمشكلات القومية الملحة مثل تلك المرتبطة بحياة المواطنين أو أمن الوطن، ويمكن للباحثين الاطلاع على دليل النشر الدولي في مجلة JHASS من خلال الرابط الإلكتروني التالي:‏https://cu.edu.eg/ar/JHASSوأشار محمد الخشت إلى أن هذه المجلة تعد هي الأولى لجامعة القاهرة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، وقد قامت إدارة الجامعة الحالية على هذا الملف واتخذت كل الإجراءات اللازمة في الإعداد والتجهيز ونجحت في عقد الاتفاق مع الناشر البريطاني المعروف "ايمرالد" لكي يكون الناشر الدولي، وتم نشر العدد الأول إلكترونيا منذ فترة وجار صدور العدد الأول ورقيا وتوزيعه على كليات ومعاهد ومراكز الجامعة.وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة الجديدة نحو العالمية التي تسعى إليها الجامعة وتساهم في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية، كما سيساهم في تسهيل إجراءات النشر الدولي ليس للباحثين المصريين فقط ولكن للباحثين العرب والأجانب، حيث ستكون منارة جديدة للجامعة في نشر البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، وهو الأمر الذي كانت تفتقده الجامعة كثيرا في سجلها للنشر العلمي الدولي، لذا فإن ما تحقق يعد إنجازًا للوسط الأكاديمي داخليا وإقليميا، خاصة أن سبب تدني مستوى النشر الدولي في مصر في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية ليس ناتجا عن قلة عدد الأبحاث المكتوبة ولكن نظرا لنشر معظمها في مجلات محلية أو إقليمية مما يحرم الجامعات من ترتيب دولي في التصنيفات العالمية.واختتم محمد الخشت منشوره قائلا إنه سيتم إدراج المجلة كمجلة دولية في قوائم المجلات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في لجان ترقيات الأساتذة المساعدين والمدرسين، علما بأنه قد صدر قرار مجلس جامعة القاهرة في فبراير 2019 بالموافقة على اعتبار النشر في مجلة JHASS نشرا دوليا بمعامل تأثير افتراضي يساوي 2.وأكد أن طموح الجامعة لن يتوقف عند هذه الخطوة، لأنها ما هي إلا خطوة في مسيرة طويلة نسعى إليها لتعزيز الحضور الإقليمي والدولي، مما سيرفع الكفاءة الكلية لمنظومتها ويحسن مهارات باحثيها.