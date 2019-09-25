المحمدي وتريزيجيه في مهمة خاصة مع أستون فيلا أمام برايتون بـ كأس الرابطة

يحل فريق أستون فيلا بقيادة الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، ضيفًا على برايتون، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



ومن المقرر أن تقام المباراة بين برايتون وأستون فيلا، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب "فالمر".



ويدخل أستون فيلا في مواجهة اليوم، لتخطي أحزانه، بعدما فشل في تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث تلقى هزيمتين وتعادل مباراة.



وتأهل أستون فيلا إلى الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد تغلبه على كرو ألكساندرا بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الدور الثاني.



ويلتقي اليوم أيضًا، ميلتون كينز دونز مع ليفربول، ومانشستر يونايتد مع روشديل، وأكسفورد يونايتد مع وست هام يونايتد، ووولفرهامبتون مع ريدينج، وتيشيلسي مع جريمسبي، وبيرتن ألبيون مع بورنموث، وشيفيلد يونايتد مع سندرلاند، ضمن منافسات البطولة ذاتها.