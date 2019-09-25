ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المحمدي وتريزيجيه في مهمة خاصة مع أستون فيلا أمام برايتون بـ كأس الرابطة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:13 ص
أستون فيلا
أستون فيلا
إسراء أشرف
يحل فريق أستون فيلا بقيادة الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، ضيفًا على برايتون، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين برايتون وأستون فيلا، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب "فالمر".

ويدخل أستون فيلا في مواجهة اليوم، لتخطي أحزانه، بعدما فشل في تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث تلقى هزيمتين وتعادل مباراة.

وتأهل أستون فيلا إلى الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد تغلبه على كرو ألكساندرا بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الدور الثاني.

ويلتقي اليوم أيضًا، ميلتون كينز دونز مع ليفربول، ومانشستر يونايتد مع روشديل، وأكسفورد يونايتد مع وست هام يونايتد، ووولفرهامبتون مع ريدينج، وتيشيلسي مع جريمسبي، وبيرتن ألبيون مع بورنموث، وشيفيلد يونايتد مع سندرلاند، ضمن منافسات البطولة ذاتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تريزيجيه في مهمة جديدة مع أستون فيلا أمام كرو ألكاسندرا بكأس الرابطة

تشكيل أستون فيلا أمام كرو ألكساندرا..استبعاد تريزيجيه والمحمدي أساسيا

كأس رابطة المحترفين.. تعرف على منافس ليفربول في الدور الثالث

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

تشيلسي يسعى لتجاوز أحزانه أمام جريمسبي في كأس الرابطة

مانشستر يونايتد يستضيف روشديل في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ترشيحاتنا

مأوى للإرهابيين.. صحيفة أمريكية تكشف كيف تحولت تركيا في عهد أردوغان؟

احترس منها.. 7 أدوية تزيد الشعور بالجوع

بنقرة واحدة على واتساب.. هواتف أندرويد وآيفون تتعرض للاختراق

مفاجأة.. مرتضى منصور يعلن تأجيل مباراة جينيرسيون فوت بأبطال أفريقيا

إسرائيل تعتقل وزيرا من منزله .. داهمت بيته وفتشته فجرا.. صور

بالأورانج الشفاف.. هنا شيحة بـ اطلالة جريئة في مهرجان الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يسأل طلاب kg بالمحروسة: حضرتم كام يوم في المدرسة

إسرائيل تعتقل وزيرا من منزله .. داهمت بيته وفتشته فجرا.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى دخول شادية عالم الفن.. أسرار انفصالها عن عماد حمدى وصلاح ذو الفقار وظلم نجيب محفوظ لها .. وكواليس اعتزالها ومأساة عاشتها أثناء ريا وسكينة