شاهدها مجانا.. إليك أبرز مواقع الأفلام الرقمية والموسيقى والكتب

تتجه شركات التكنولوجيا في الوقت الحالي إلى خدمات البث الحي والفيديو حسب الطلب، ولكن بدءًا من برامج والخدمات التى تقدمها شركات مثل Netflix، أو مثل الخدمة التى سوف تطلقها شركة آبل قريبًا Apple TV +، تقدم هذه الخدمات مقابل اشتراك شهرى باهظ الثمن، ولحسن الحظ يمكنك الاستمتاع بخدمات مثل المسلسلات والبرامج والموسيقى الرقمية، المجلات ، الكتب ، الكاسيت، مجانًا وبدون رسوم، إليك أبرز المواقع المجانية وفقا لما ذكره موقع "fast company".



- مواقع الأفلام:



1. Kanopy: يقدم الموقع مكتبة غنية بالأفلام المجانية من خلال العديد من أنظمة المكتبات الأمريكية، يمكنك التمرير بين العروض للاختيار بين العديد من الأفلام والأغاني الكلاسيكية الحديثة، مثل Ladybird و Moonlight و What’s Eating Gilbert Grape و Charade و Murder on the Orient Express، ويضم الموقع أيضًا مقاطع فيديو تعليمية ضخمة، بما في ذلك مجموعة مختارة من The Great Courses.





2. Pluto TV: يحتوي موقع Pluto TV على عشرات الأفلام المتميزة، والتي يسهل العثور عليها ضمن فئات الأفلام الأكثر شعبية والفائزين بالجوائز، ويمكنك أيضًا الانتقال إلى أقسام محددة مثل Action و Comedy، أو تلك المتخصصة بما في ذلك Anime و LGBTQ، ويشمل أيضًا البرامج التلفزيونية عند الطلب American Chopper و Antiques Roadshow و Roseanne، ويقدم Pluto عروضًا إضافية من خلال مجموعة "Live TV"، ويتميز الموقع بقنوات Pluto الخاصة، بتدفقات من قنوات مثل MTV و BET و Spike، بالإضافة إلى قنوات الأخبار بما في ذلك NBC و CBS و CNN و Sky News.





3.Hoopla, Crackle, IMDb, Tubi: تقدم العروض التلفزيونية مجزأة بين الخدمات عبر الإنترنت أكثر من الأفلام، لذلك من المفيد معرفة مواقع إضافية لملء قائمة العرض الخاصة بك، خاصةً المكتبة الخاصة بموقع Hoopla و Sony Crackle ، و IMDb TV (عبر تطبيق Amazon Video Prime)، و Tubi. وهي توفر تكلفة الشاشة الصغيرة مثل All in the Family و The Bachelor و Ellen و Fringe و Heroes و iCarly و The Middle و Rick و Morty.





- مواقع الموسيقي:



1. Hoopla: يحتوي موقع Hoopla على مجموعة رائعة من الموسيقى الشعبية ، وتشمل ذلك على الأقل بعض أحدث النجوم المشهورين مثل (شون منديز وليدي غاغا)، والعديد من الأغاني الكلاسيكية مثل (رولينج ستونز)، يمكنك التحقق من ألبومات رقمية جديدة لمدة أسبوع في كل مرة، للبث عبر الإنترنت أو تنزيلها إلى التطبيقات.





2. Spotify Free: تحتوي الخدمة إحدى أكثر خدمات البث المباشر مدفوعة الأجر على عشرات الملايين من الأغاني المجانية، ولكن مزودة بالإعلانات لكل 30 دقيقة من البث بضع ثوانٍ من الإعلانات التجارية، فإذا كنت تبحث عن أغنية معينة، فستحصل على قائمة تشغيل للفنانين ذوي الصلة وقد تضطر إلى تخطيها للحصول على الأغنية التى تريدها ويمكنك الاستماع إلى ألبومات كاملة.



- الكتب المقرؤة:



1.Libby: يوفر Libby عمليات بحث وتنزيل سهلة للكتاب الإلكترونية، تعتمد العناوين المحددة على ما تختار مكتبتك أن تقدمه، Mine"" مكتبة سان فرانسيسكو العامة، لديها مجموعة واسعة من أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز مثل Where the Crawdads Sing and The Inn، ويمكنك القراءة مباشرة في تطبيق الهاتف المحمول، أو في التطبيقات أو الأجهزة الخاصة بـ Kindle و Kobo، أو المنصات المتوافقة مع Adobe مثل Nook.





2. Project Gutenberg: يحتوي الموقع علي مجموعة قوائم من الكتب المجانية وتضم أكثر من 60 ألف كتاب يمكنك الاحتفاظ بها إلى الأبد، ولكن لا تتوفر أكثر الكتب مبيعًا مؤخرًا، بل الكلاسيكيات الخارجة عن حقوق الطبع والنشر، مثل A Tale of Two Cities و Dracula و Moby Dick و Pride and Prejudice و Ulysses و War and Peace، وتسمح لك مواقع سطح المكتب والمحمول في Project Gutenberg بتنزيل الكتب بتنسيقات لمختلف القراء ، مثل تنسيق Kindle أو تنسيق ePub الذي يعمل مع القراء مثل Apple Books و Kobo و Nook، وهناك أيضًا قارئات Gutenberg المخصصة من جهات خارجية مثل Gutenberg for iPhone و FBReader for Android.



- الكتب الصوتية:



1. Libby: يحتوي اختيار الكتب الإلكترونية أيضًا على مجموعة كبيرة من الكتب المسموعة، على الرغم من أن العناوين المحددة تعتمد على مكتبتك، لكن قد تجد العديد من الكتب الأكثر شعبية، مثل Where the Crawdads Sing and One Good Deed.



2. PodBean: يتميز تطبيق البودكاست المجاني هذا أيضًا بالعشرات من الكتب الصوتية عالية الجودة المجانية للأدب الكلاسيكي من LibriVox ، مثل Frankenstein و Great Expectations و Pride and Prejudice.





3.OpenCulture: جمعت هذه المؤسسة قائمة بمئات الكتب المسموعة من مجموعة متنوعة من المصادر، مثل Audible و iTunes المجانية، ويمكنك تنزيل الكتب MP3.





- الصحف والمجلات:



1.RBdigital: يوفر هذا التطبيق المئات من أسماء المجلات يشمل الاختيار من مجموعة واسعة من المكتبات، بما في ذلك المحيط الأطلسي ، و Dwell ، و Economist ، و Hollywood Reporter ، و inTouch ، و Men’s Fitness ، و New Yorker ، و Yes ، Fast Company، ولديك أيضًا خيار قراءة الأخبار بصيغة PDF.





2.Flipboard: يتيح لك تطبيق Flipboard إنشاء مجلات مخصصة من خلال تجميع المصادر التي تختارها، بما في ذلك المجلات الفعلية والصحف ومواقع الويب وحتى موجزات الوسائط الاجتماعية، لمتابعة عناوين محددة مثل مجلة New Yorker، يمكنك إنشاء مجلة تجمع بين عدد من المجلات المفضلة لديك، ويعد هذا المحتوى متاح عمومًا مجانًا على الويب، لكن Flipboard يوفر طريقة أكثر فاعلية للتنظيم وعرضه.





2.Digital Comic Museum: مثل Project Gutenberg مع المتخصص بالأدب الكلاسيكي ، يوفر لك رسوم كاريكاتورية كلاسيكية خالية من قيود حقوق النشر، يمكنك عرض عمليات مسح للعناوين القديمة في متصفح الويب أو في القراء الذين يدعمون تنسيقات ملفات CBR و CBZ ، مثل Chunky for the iPhone و Astonishing Comic Reader لنظام Android، وستجد بعض الامتيازات الشهيرة ، مثل Captain Marvel.