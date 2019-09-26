وزير الإسكان: بنهاية عام 2019 مصر ستصبح خالية من العشوائيات

قال وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إن الوزارة لها دور تنموي كبير، مؤكدًا أن محاور العمل بالوزارة هي الأفضل.





وأضاف وزير الإسكان والمرافق العمرانية، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إن سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الدولة قامت بالعمل على تقليل معدلات البطالة فى 2014، مؤكدًا المعدلات كانت 13.5%.





وأشار وزير الإسكان إلي أن الدولة تواجه ايضًا ظاهرة العشوائيات، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تعتبر عالمية، كما أكد أنه بنهاية عام 2019 مصر ستصبح خالية من العشوائيات.





وكشف عن أن الدولة لديها حصر بالمناطق العشوائية، والدولة ستقوم بتطوير 357 منطقة، وأن هناك وحدات غير آمنة وصلت لـ 221607، وهذه المناطق سيتم تطويرها بـ 31 مليار جنيه.





وأوضح أن 192 منطقة تم الانتهاء من تطويرها، 165 منطقة جارٍ العمل فيها، والدولة ما زالت تقدم تنفيذ المشروعات.