فايلر يركز علي زيادة الجرعات البدنية للاعبي الأهلي

خصص مخطط الأحمال للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توماس بينكيل، فقرة تدريبية خاصة لمدة 30 دقيقة وذلك من أجل رفع الحالة البدنية للاعبين استعدادا لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.



وبدأت الفقرة عبارة عن تدريبات لرفع القوة البدنية والجسمانية للاعبين، وأختتم الفقرة بتدريبات لنقل الكرة بشكل سريع في وضع الحركة.



وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين وخوض تقسيمة قوية.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، يوم السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بإياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا.



وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.

