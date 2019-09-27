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منوعات

زوجان حاولا تقليد رقصة رومانسية.. والنتيجة: دماء وارتجاج في الرأس

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:43 ص
كارثة
كارثة
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عزة عاطف
"لما تنشن.. لازم تصيب".. حاول زوجان تقليد مشهد رومانسي مثل الأفلام الأجنبية خلال حفل زفاف شقيق الزوج، لكن النتيجة كانت كارثية وأمام أعين الجميع، وانتهت بالاثنين على أسرة المستشفى.

كانت «مورجان موراي» وزوجها يمضيان لحظة من اللحظات الرومانسية في حياتهما خلال حفل زفاف شقيقه عندما قررا القيام بإحدى الرقصات الشهيرة والمعروفة بـ Dirty Dancing، وفقًا للدايلي ميل.

تظهر في الفيديو مورجان وهي تقفز من مكانها وتركض نحو زوجها لكي يحملها، لكنه لم يتوازن وأفلتت قبضته، فسقط الإثنان على الأرض واصطدمت رؤوسهما بالبوفيه في مشهد مريع.

وقد نشرت مورجان الفيديو عبر الإنترنت للحادثة في حفل الزفاف، وعلقت "حاولنا أنا وزوجي تقليد الرقصة الشهيرة، وانتهى بي الأمر إلى انفجار شفتي بالدماء بينما أصيب زوجي بارتجاج في الرأس".
زوجان حاولا تقليد رقصة رومانسية.. والنتيجة: دماء وارتجاج في الرأس
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