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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طعنة لـ سموتريش وبن غفير.. خلافات إسرائيلية بشأن هجوم رفح وصفقة الرهائن

جانتس
جانتس

أكد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، اليوم الأحد، أن عودة المحتجزين أهم من دخول رفح حاليا.

وهدد جانتس، ردا على سموتريش وبن غفير، بأنه إذا قامت الحكومة بمنع صفقة التبادل "لن استمر بمجلس الحرب".

وجاءت تهديدات جانتس بعد أن حذر وزير المالية الإسرائيلي،بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال، ايتمار بن غفير، من أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يكون لها "أي حق في الوجود" ما لم تغزو إسرائيل رفح.

وقال جانتس إنه "إذا رفضت الحكومة صفقة الرهائن التي تدعمها الأجهزة الأمنية، فلن يكون لها الحق في الاستمرار في الوجود"، وذلك في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل الهجوم الإسرائيلي المتوقع لرفح؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكتب جانتس على تطبيق المراسلة "تيليجرام": "إن عودة رهائننا، التي تخلت عنها حكومة 7 أكتوبر، أمر عاجل".

وتابع: "إذا تم التوصل إلى مخطط مسؤول لعودة الرهائن بدعم من المؤسسة الأمنية بأكملها - والتي لا تنطوي على إنهاء الحرب - ومنع الوزراء الذين قادوا الحكومة في 7 أكتوبر ذلك، فلن يكون للحكومة الحق في الاستمرار  والقيادة".

وقد تم تكثيف الجهود الدبلوماسية في الأيام الأخيرة للتوصل إلى هدنة واتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، نقلا عن اثنين من المسؤولين الإسرائيليين، أن اقتراح إسرائيل الأخير يتضمن استعدادا لمناقشة "استعادة الهدوء المستدام" في غزة بعد إطلاق سراح الرهائن.

وأوضح أكسيوس إن هذه هي المرة الأولى في الحرب، التي استمرت ما يقرب من سبعة أشهر، التي يؤكد فيها القادة الإسرائيليون أنهم منفتحون على مناقشة إنهاء الحرب.

وأخبر مسؤول كبير في حماس وكالة فرانس برس أن الخركة ستقدم ردها على أحدث اقتراح مضاد لإسرائيل لهدنة في غزة يوم الاثنين في مصر.

وقال مصدر آخر من حماس قريب من المفاوضات لوكالة فرانس برس: "حماس منفتحة على مناقشة الاقتراح الجديد بشكل إيجابي".

وفي منشور على "اكس"، رفض رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف صفقة بوساطة مصرية مع حماس لاسترداد العشرات من الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل الرهائن الفلسطينيين وتخفيف الهجوم الإسرائيلي هناك باعتباره "استسلاما مذلا للنازيين على ظهور مئات جنود جيش الدفاع الإسرائيلي" الذين لقوا حتفهم هناك.

وكرر رفضه للصفقة زميله الوزير اليميني المتشدد ايتمار بن غفير، الذي غرد بأن "الصفقة المتهورة تساوي حل الحكومة".

وفي منشور على X، وجه زعيم المعارضة يائير لابيد الإنذارات النهائية للوزراء اليمينيين المتطرفين أيضا.

وقال "تحتاج الحكومة إلى اختيار: إعادة الرهائن أحياء، أو بن جفير وسموتريتش." العلاقات مع الأمريكيين أو بن جفير وسموتريتش. اتفاقية مع السعوديين أو بن جفير وسموتريتش".

وأضاف: "أمن إسرائيل أو بن جفير وسموتريتش".

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