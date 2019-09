4 طرق لتحويل المكالمات تلقائيًا إلى رقم آخر في سامسونج جالاكسي S10

من المعروف أن خاصية "تحويل المكالمات" أو "Call Forwarding" تتيح لك إمكانية إعادة توجيه المكالمات الواردة على هاتفك المحمول إلى رقم آخر، في حال كنت تفضل تلقي مكالماتك الهاتفية عبر هاتف مختلف لسبب أو لآخر.



ويتيح هاتف "سامسونج جالاكسي S10" لمستخدميه إعداد خاصية تحويل المكالمات بأربع طرق مختلفة؛ وهناك طريقة تُعرف بـ"Unconditional Call Forwarding" أو "تحويل المكالمات غير المشروط"، وفي هذه الحالة يتم دائمًا إعادة توجيه المكالمات تلقائيًا إلى خط آخر.



ذلك بالإضافة إلى أن هناك ثلاث طرق أو خيارات خاصة بالــ"Conditional Call Forwarding" أو "تحويل المكالمات المشروط"، وتتضمن هذه الخيارات ما يلي:



- "Forward When Busy": ويتيح ذلك الخيار إمكانية إعادة توجيه المكالمات الواردة إلى رقم آخر عندما يكون الهاتف مشغولًا.

- "Forward When Unanswered": يتيح تحويل المكالمات في حالة عدم الرد على الهاتف.

- "Forward When Unreachable": يتيح إعادة توجيه المكالمات في حال كان الهاتف المحمول مغلقًا أو خارج تغطية الشبكة ومن الصعب الوصول إليه.



ويمكنك فيما يلي التعرف على كيفية تحويل المكالمات في هاتف "سامسونج جالاكسي S10" بخطوات بسيطة وواضحة:



1. فتح تطبيق أو أيقونة الهاتف "Phone" من الشاشة الرئيسية

2. النقر على النقاط الثلاث الموجودة في أعلى يمين الشاشة، ثم اختيار "Settings" أو "الإعدادات" من القائمة المنسدلة

3. اختيار "Supplemental services" أو "الخدمات الإضافية"

4. الضغط على خيار "Call Forwarding" أو "تحويل المكالمات"

5. النقر على خيار تحويل المكالمات الذي ترغب في تفعيله من بين الخيارات الأربعة: "Always Forward" أو "Forward When Busy" أو "Forward When Unanswered" أو "Forward When Unreachable"

6. يمكنك بعد ذلك إدخال رقم الهاتف الذي ترغب في إعادة توجيه المكالمات إليه في النافذة المنبثقة، ثم النقر على خيار "Turn on" أو "تشغيل".



ثانيًا: كيفية إيقاف تشغيل خاصية تحويل المكالمات في "سامسونج جالاكسي S10":



1. فتح تطبيق الهاتف

2. النقر على النقاط الثلاث الموجودة في أعلى يمين الشاشة ثم اختيار "Settings" أو "الإعدادات" من القائمة المنسدلة

3. اختيار "Supplemental services" أو "الخدمات الإضافية"

4. الضغط على خاصية "Call Forwarding" أو "تحويل المكالمات"

5. سوف تجد رقم الهاتف الذي قمت باختياره كي يتم تحويل المكالمات إليه في السابق مسجلًا أسفل خيار تحويل المكالمات الذي تم تفعيله.. قم بالضغط على هذا الخيار مع النقر على "Turn off" أو "إيقاف" في النافذة المنبثقة.



وفي حال كنت ترغب في تغيير خيار تحويل المكالمات الذي سبق أن قمت بتفعيله، فكل ما عليك فعله هو النقر على الخيار الذي تريد الانتقال إليه، ثم قم بإدخال الرقم الذي ترغب في تحويل المكالمات إليه، وبعد ذلك اضغط على "Turn on" أو "تشغيل"، وسوف يتم تلقائيًا إيقاف تشغيل الخيار الآخر الذي قمت بتفعيله من قبل.