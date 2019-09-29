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أخبار العالم

مصرع 36 شخصا في حادث تصادم بالصين

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:27 ص
مقتل 36 شخصا في حادث
مقتل 36 شخصا في حادث اصطدام بالصين
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رويترز
أفاد إخطار رسمي من الشرطة الصينية بأن حافلة خرجت عن مسارها ودخلت الحارة المقابلة في الصين يوم السبت مما أدى لاصطدامها بشاحنة ومقتل 36 شخصا.

وذكرت شرطة مدينة يتشينج بإقليم جيانجسو أن الحافلة التي كان تسافر شمالا اخترقت حاجزا يفصل بين الحارتين على طريق سريع واصطدمت بشاحنة تقل ثلاثة أشخاص كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن تحقيق أولي إن الحادث كان سببه انفجار إطار الحافلة.
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