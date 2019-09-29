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رياضة

أول قرار من ميتشو بعد انسحاب جينيرسيون السنغالي أمام الزمالك

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:36 م
ميتشو
ميتشو
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو خوض تدريب على ملعب برح العرب بعد إعلان الحكم إلغاء مباراة الفريق الأبيض أمام جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

وكان طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة مباراة الزمالك وجينيرسيون السنغالي قرر إلغاء المباراة بعد عدم وصول الفريق السنغالي للملعب بعد مرور ٢٠ دقيقة على موعد بداية اللقاء.

وأصبح الزمالك فائزا بالانسحاب لعدم وصول الفريق المنافس لملعب اللقاء،ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني

وتمسك بطل السنغال بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم اخطار رسمي من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.
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