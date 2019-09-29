محامي أسرة الطفلة جنة يفجر مفاجأة حول تقرير الطب الشرعي

قال المحامي أشرف عبد الوهاب، محامي أسرة الطفلة جنة ضحية التعذيب على يد جدتها، إن تقرير الطب الشرعي، وتقرير لجنة نسائية، أكد أن الطفلة جنة وشقيقتها لم يتم اغتصابهما، او هتك عرضهما كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن النيابة انتهت من التحقيق مع الطفلة أماني، ومواجهتها بتقرير الطب الشرعي.



وناشد محامي الطفلة، المحامي العام لنيابات المنصورة، والنائب العام المستشار حمادة صدقي، باستخدام روح القانون في حالة الطفلة أماني، وتسليمها لوالدها محمد سمير، وجدتها "أم هاشم" والدة والدها، مؤكدًا على العلاقة التي تربطها بهم.



وتابع المحامي أشرف عبد الوهاب، أن دور الرعاية لن تكون رحيمة بالطفلة أماني، مؤكدًا أن الطفلة تعرضت لتعذيب شاق لمدة 10 شهور، وفي حاجة لاحتضان والدها لها.

