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مرأة

بالأبيض والأسود.. يسرا اللوزي بإطلالة كلاسيكية جديدة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:07 م
صدى البلد
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ريهام قدري
ظهرت الفنانة يسرا اللوزي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " بصورة جديدة بالابيض والاسود.

وظهرت يسرا بفستان جريء  وكلاسيك ولم تتكلف في اختيار الإكسسوارات واكتفت بقرط وسلسلة أنيقة. ومن الناحية الجمالية وضعت يسرا اللوزي ميكب هادئا مناسبا لإطلالتها وأبرز جمالها وكان شعرها منسدلًا الي الأعلى.

وكتبت "To my constant savior when it comes to styling, the one who always makes me look good even when I am not in the mood to make an effort. I love this pic because it shows how supportive she truly is.. The one and only"

وإليكم الصور التى تبرز تفاصيل إطلالتها..
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