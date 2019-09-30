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رياضة

الإسماعيلي يغادر للإسكندرية لمواجهة المصري غدا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:04 م
صدى البلد
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نور عادل - حبيبة معتز
يغادر لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى إلى الإسكندرية صباح الغد، تحضيرا لملاقاة المصرى البورسعيدى الأربعاء المقبل فى ثانى جولات الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق المران الختامى بأحد الملاعب السكندرية.

فى سياق آخر ، سيغادر الفريق للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية من أجل الاستعداد للقاء وادى دجلة المحدد له السبت المقبل على ملعب بتروسبورت بالجولة الثالثة للمسابقة سعيا لتفادى أزمة الإرهاق وضيق الوقت.
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