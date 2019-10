نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورة جديدة لها على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام .





وظهرت ريا أبي راشد في الصورة بـ اطلالة جريئة فى مهرجان لندن للأفلام.





وعلقت ريا أبي راشد على الصورة قائلة : So grateful that tonight's carpet is only a drive away from my house :)





وأرفقت ريا مع التعليق على الصورة، هاشتاج المهرجان #LondonFilmFestival