لو عايز تنجح.. اتكلم مع نفسك بصوت عال

لطالما سمعت التحذيرات بشأن التحدث إلى نفسك أو أمام المرآة، لك أن تتخيل أن السبيل الوحيد لتحقيق النجاح فى حياتك هو التحدث إلى نفسك بصوت عالٍ.





وبحسب "بى بى سى"، فإن هناك تجربة طبيب أسنان سابق يُدعى "يوجين جامب"، الذى قضى سنوات من عمره في طب الأسنان، حتى حوّل مجال عمله تمامًا ليصبح رجل أعمال، بعد نصيحة صديق له بأن يتحدث إلى نفسه بصوت عالٍ.





اعتقد "يوجين"، فى البداية، أن ذلك يحدث بسبب الخلل النفسى أحيانًا، فكيف لذلك أن يضعه على طريق النجاح؟ إلا أنه تبين أن ذلك ينشط الذاكرة ويزيد الثقة بالنفس والتركيز.





وتؤكد ذلك "آن ويلسون"، طبيبة نفسية سابقة، والتى تنصح عند الشعور بالغضب الشديد، بأن يتكلم الشخص إلى نفسه بصوت عالٍ حيث سيزول الغضب فى النهاية.





وذكرت دراسة حديثة، أنها طريقة تساعد فى السيطرة على المشاعر والأفكار، وتحسن من معدل إنتاج الأشخاص تحت الضغط.