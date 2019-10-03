Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لو عايز تنجح.. اتكلم مع نفسك بصوت عال

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:25 ص
التحدث إلى النفس
التحدث إلى النفس
Advertisements
كريم جمال
لطالما سمعت التحذيرات بشأن التحدث إلى نفسك أو أمام المرآة، لك أن تتخيل أن السبيل الوحيد لتحقيق النجاح فى حياتك هو التحدث إلى نفسك بصوت عالٍ.

وبحسب "بى بى سى"، فإن هناك تجربة طبيب أسنان سابق يُدعى "يوجين جامب"، الذى قضى سنوات من عمره في طب الأسنان، حتى حوّل مجال عمله تمامًا ليصبح رجل أعمال، بعد نصيحة صديق له بأن يتحدث إلى نفسه بصوت عالٍ.

اعتقد "يوجين"، فى البداية، أن ذلك يحدث بسبب الخلل النفسى أحيانًا، فكيف لذلك أن يضعه على طريق النجاح؟ إلا أنه تبين أن ذلك ينشط الذاكرة ويزيد الثقة بالنفس والتركيز.

وتؤكد ذلك "آن ويلسون"، طبيبة نفسية سابقة، والتى تنصح عند الشعور بالغضب الشديد، بأن يتكلم الشخص إلى نفسه بصوت عالٍ حيث سيزول الغضب فى النهاية.

وذكرت دراسة حديثة، أنها طريقة تساعد فى السيطرة على المشاعر والأفكار، وتحسن من معدل إنتاج الأشخاص تحت الضغط.

Advertisements

موضوعات متعلقة

عام بلا ندم.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك 7 أغسطس

هل تتسببين فى تشتيت الآخرين أثناء القيادة؟

بعد تنمرها على السمنة.. طرق التعامل مع الحالات المشابهة لـ ريهام سعيد

ترشيحاتنا

كلام نهائي.. حسام البدرى: محمد صلاح خارج معسكر منتخب مصر المقبل

شاهد.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور على انستجرام

دوري أبطال أوروبا..إنتر يباغت برشلونة ويسجل هدفا مبكرا

ركزوا مع كاف.. وكيل محمد إبراهيم يصدم مسئولي الزمالك في مساندته جينراسيون

صلاح يقتحم المنافسة.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية

تعليق ناري من أحمد موسى بعد فوز الأهلى على الإنتاج 4-0 فى الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف.. منة فضالي تبهر متاعبيها بإطلالة ساحرة

شاهد.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور على انستجرام

مع زوجها.. التركية هازال تفاجئ جمهورها بصور جديدة أثناء حملها