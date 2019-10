بينك وورود.. مريهان حسين بإطلالة صباحية

نشرت الفنانة مريهان حسين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.



وظهرت مريهان بجامب سوت باللون البينك المنقوش بالورد، وتسريحة شعر انيقة منسدلا على كتفها دون تكليف ومكياج هادئ مناسب لإطلالاتها الصباحية.



والتقطت مريهان الصورة وسط الحديقة وخلفيتها وارتدت اكسسورات بيداها ، وكتبت مريهان على الصورة " Whatever comes, let it come

What stays, let it stay

What goes, let go..🌸 Good morning beautiful people ، وانهالت التعليقات علي مريهان بالاعجاب وكانت أبرز " "التعليقات " اجمل صباح "