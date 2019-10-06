دنيا عبد العزيز: دورى فى قيد عائلي مختلف وصعب

قالت دنيا عبد العزيز، إنها سعيدة بردود الأفعال حول مسلسلها الجديد "قيد عائلى" الذى أذيعت أخر حلقاته منذ عدة أيام.



وأضافت دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد، إن كل الفنانين المشاركين فى العمل اجتهدوا بشكل كبير، وهذا ظهر بوضوح للمشاهدين، مؤكدة ان دورها فى العمل يعد من أصعب الأدوار التى قامت بأدائها خلال مشوارها الفنى، ومختلف عما قدمته من قبل.



مسلسل " قيد عائلى " تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.



ويدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات.