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أخبار البلد

بمشاركة 22 دولة.. روتاري مصر ينظم مسيرة السلام فى شرم الشيخ

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:23 م
صدى البلد
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أماني نوار
شهدت مدينة شرم الشيخ انطلاق مسيرة "السلام" تحت رعاية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، والتي نظمها روتاري مصر بحضور الدكتور شريف والي محافظ المنطقة 2451 وأكثر من 400 شخص من أعضاء الروتاري يمثلون 22 دولة من المشاركين في المؤتمر الإقليمي الأول لروتاري مصر لدول إفريقيا، تحت شعار "ابتكر – تواصل".


وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، أهمية مسيرة السلام خاصة وأنها تهدف لنقل الواقع المصري للعالم والتأكيد على الأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده مصر في مختلف محافظاتها، ولفت إلى إن قوة الرسالة تكمن في توقيتها وتزامنها مع احتفالات انتصار اكتوبر المجيد وكذلك مشاركة العديد من الجنسيات الأفريقية، فضلًا عن سعيها لزيادة روابط العلاقات بين الأندية والمناطق الروتارية في أفريقيا.

كما أشار محافظ روتاري مصر، إلى أن مسيرة السلام تحمل العديد من الرسائل منها تشجيع السياحة الأجنبية لزيارة شرم الشيخ ومصر بشكل عام والتأكيد على تفردها بالمعالم الجمالية والسياحية والتراثية والأثرية، ولفت إلى أن مدينة شرم الشيخ شهدت تطورات كبيرة وتوسعات هائلة خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المحافظ اللواء خالد فودة.

وتابع، الروتاري يعمل على مكافحة مرض شلل الأطفال في كافة دول العالم، وفي مسيرة السلام أكدنا ضرورة استمرار جهود العمل المشتركة من أجل القضاء عليه نهائيًا، وهو المشروع الذي يعد أكبر المشروعات الإنسانية التي ينفذها الروتاري الدولي بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

وشدد محافظ روتاري مصر، على أن مسيرة السلام تهدف أيضًا للتأكيد على دعم جهود الدولة المصرية في محاربتها للإرهاب، ودعم التجربة المصرية التي استطاعت أن تحظى على احترام وتقدير العالم نظرًا للإنتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية على الجماعات الإرهابية.
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