تعليق ناري من مدرب نادي اف سى مصر ضد ميتشو بعد التعادل مع الزمالك ..فيديو

قال عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق مصر إن ميتشو مدرب الزمالك لم يحترمه في المباراة.



وقال عبد الناصر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الناس كلها كانت بتقول أن المباراة سهلة والزمالك هيكسب، قلت للاعبي الفريق ردوا عليهم وأكدوا أن المباراة مش سهلة خالص".



وتابع "تشكيل نادي الزمالك بيقول ان ميتشو لم يحترمنا ويرى أنه سيفوز لا محالة، كان لازم يلعب بديفندر على الأقل في غياب طارق حامد، ولكنه كان يرى أن الفوز علينا مؤكد".

