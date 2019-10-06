Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق ناري من مدرب نادي اف سى مصر ضد ميتشو بعد التعادل مع الزمالك ..فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:34 م
ميتشو
ميتشو
Advertisements
عمرو ابوبكر
قال عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق مصر إن ميتشو مدرب الزمالك لم يحترمه في المباراة.

وقال عبد الناصر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الناس كلها كانت بتقول أن المباراة سهلة والزمالك هيكسب، قلت للاعبي الفريق ردوا عليهم وأكدوا أن المباراة مش سهلة خالص".

وتابع "تشكيل نادي الزمالك بيقول ان ميتشو لم يحترمنا ويرى أنه سيفوز لا محالة، كان لازم يلعب بديفندر على الأقل في غياب طارق حامد، ولكنه كان يرى أن الفوز علينا مؤكد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يدافع عن الزمالك ويروي كواليس رحيله عن نادي مصر

حلمي طولان يعلق على مستوى ميتشو وديسابر.. فيديو

شوقي السعيد: ميتشو لم يقدم 10% من مستواه مع الزمالك

في مباراة السوبر.. مدرسة الخبرات بقيادة ميتشو تتحدى الطموحات الكبيرة لفايلر

مدرب النادى الأهلي: فزنا على الزمالك رغم تسيدهم للقاء

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الأزهر: لم يتقدم أي طالب لنظام التعليم الطبي الخاص حتى الآن

رحاب الجمل تودع الصيف بإطلالة جريئة .. شاهد

أوعى وشك.. زوجة أحمد داود بـ فستان جذاب.. شاهد

حازم إمام يفتح النار على ميتشو المدير الفني للزمالك

الأهلي يقدم أداء ممتعا .. تعليق نارى لـ أحمد موسى على تعادل الزمالك مع إف سى مصر..فيديو

اجتماع مهم الليلة.. آخر تطورات أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد