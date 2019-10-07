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توك شو

تعرف على صاحبة مشروع رسم حروف اللغة العربية على الحوائط.. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 12:39 م
صدى البلد
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توك شو
قالت أمنية خضر، صاحبة مشروع لرسم حروف اللغة العربية على الحوائط لإحيائها، إن فكرة الرسم والحروف أتت بعد التخرج من الجامعة، مشيرة إلى أنها لم تكن ترغب بالعمل فى مجال التدريس.

وأضافت "أمنية" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنها بدأت بالتدريج التدريب على الخط العربى وخاصة الخط العربى الحر، موضحة أن العمل على المشروع لم يكن يقيدها بأى ورش أو قواعد أو خوف.

وأوضحت أمنية خضر، أنها بدأت تتبع الصور ومعرفة الحروف والأدوات اللازمة للكتابة، لافتة إلى أنها بدأت فى بيع الرسومات أون لاين، حيث أتتها فكرة مشاهدة الرسم عبر الفيديوهات ثم بعد ذلك مشاهدة فيديوهات الخط الكلاسيكي.

وأكدت أمنية خضر أن الفرق بين الخط الحر والخط الكلاسيكى أن الحر ليس له ملتزم بنسب الحروف، بينما خط النسخ والرقعة يحتاج نسب معينة ملزمة بها، موضحة أن الخط الحر ساعدها فى رسم الخط العربى على القلل أو الأطباق وخصوصا فى مجال الديكور.
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