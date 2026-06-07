خبير تعليم: 7 ساعات نوم يوميًا شرط أساسي لزيادة تركيز طلاب الثانوية العامة

أكد رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في شئون التعليم، أنه لن يوجد تسريب لامتحانات الثانوية العامة نهائيًا.

ونصح "فياض"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، طلاب الثانوية العامة بضرورة تدوين الملاحظات أثناء المذاكرة، والحصول على قسط كافٍ من النوم لا يقل عن 7 ساعات يوميًا، لتقليل التوتر وتحسين التركيز والاستيعاب.

وأشار إلى أن العملية التعليمية لا تعتمد على عدد ساعات المذاكرة بقدر ما تعتمد على التركيز، موضحًا أنه من الأفضل أخذ فاصل بعد كل ساعتين من المذاكرة لتجديد النشاط وتحسين التحصيل وتغيير نمط الدراسة، محذرًا من تناول الأطعمة الدسمة والمنبهات بشكل مفرط، لما لها من تأثير سلبي على التركيز، مؤكدًا أهمية النوم الكافي باعتباره عاملًا أساسيًا في زيادة كفاءة المخ والاستيعاب.

توفير بيئة هادئة بعيدًا عن الضغوط

وأكد على دور الأسرة في دعم الطالب نفسيًا، وتوفير بيئة هادئة بعيدًا عن الضغوط، مع تجنب المبالغة في التوجيه أو المنع، بما يساعد الطالب على أداء أفضل، مشددًا على أهمية الفصل بين المواد، بحيث يحرص الطالب على نسيان المادة بعد الانتهاء منها وأخذ قسط من الراحة قبل البدء في المادة التالية.