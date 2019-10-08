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فن

كليب أنت وأنا لـ سعد رمضان يتخطى 8.5 مليون مشاهدة.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:33 ص
سعد رمضان
سعد رمضان
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سعيد فراج
حصدت أغنية "أنت وأنا"، للفنان اللبناني سعد رمضان، 8 ملايين و545 ألف مشاهدة، منذ أن طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، يوم 27 أغسطس الماضى.

أغنية "أنت وأنا" لفنان اللبناني سعد رمضان، من كلمات علي المولى، وألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمي حداد، والكليب من إخراج هادي عواضة.

يُذكر أن أحدث أعمال سعد رمضان الفنية، كان كليب "شو محسودين"، الذي طرحته روتانا عبر يوتيوب في بداية يناير 2019، وهو من كلمات علي المولى، ألحان: جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد.

وحققت أغنية "شو محسودين" لـ سعد رمضان، ملايين المشاهدات على يوتيوب، واجتازت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، لتصبح الأغنية الأكثر نجاحًا في الألبوم الأخير، ليستقر عليها كـ فيديو كليب.

واحتل سعد رمضان، المرتبة الأولى في لبنان بأغنية "شو محسودين"، والتي تصدرت كل الأغاني في لبنان عبر تطبيق "ديزر" للموسيقى.
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