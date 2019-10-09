تعليق ناري لـ تامر أمين بشأن هجوم تركيا على سوريا .. فيديو

قال الاعلامي تامر أمين إن ما فعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجعل العالم ينتبه إلي ما وصلت اليه سوريا اليوم ويجعل الأمم المتحدة تتأكد ان ما حدث اليوم هو نتيجة ما فعلته المجموعة الدولية وما ارتكبته قوي العالم الكبرى من جريمة مباشرة.



وأوضح تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" أن ماحدث في سوريا اليوم هو نتيجة تباطؤ في اتخاذ القرارات واستعراض القوة، وتحول سوريا خلال السنوات الماضية إلى ملعب مفتوح للصراعات العسكرية ما بين امريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي وإيران وتركيا.



وأضاف تامر أمين، أن بعض الأجهزة المخابراتية الموجودة في المنطقة المدعومة من أجهزة مخابراتية دولية كانت تقوم بتسليح الإرهابيين والمتطرفين والجماعات الخارجة عن القانون في سوريا، لكي تقاوم الجيش السوري وسبب ما وصلت اليه سوريا اليوم هو نتيجة مباشرة لجريمة ارتكبها المجتمع الدولي.



وأشار تامر امين، إلى أن من دفع ثمن هذه الجريمة الدولية في حق بلاده هو المواطن السوري سواء المواطن السوري المتواجد في سوريا أو ملايين السوريين الذين لجأوا الي دول اخري لعدم القدرة علي تحمل هذه المعاناة في بلادهم بحثا عن وطن امن.