Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث فض اعتصام النهضة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:05 م
محاكمة
محاكمة
Advertisements
أحمد مهدي
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة معتز خفاجى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 2 نوفمبر للإطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هل الغسل يجزئ عن الوضوء.. تعرف على الشرط الوحيد

نتنياهو في ذكرى حرب أكتوبر: هذه الدولة تهدد بمحو إسرائيل

فردوس عبد الحميد تصف زوجها محمد فاضل بالندل.. اعرف التفاصيل

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف المسئول الرئيسي عن أزمة سد النهضة.. فضيحة جديدة تطال مذيعي قنوات الإخوان

في عيد ميلاده الـ 58.. قصة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

أول تعليق من فايلر مدرب الأهلي علي قرعة دوري ابطال افريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب