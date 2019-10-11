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رياضة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة احتفال 3 حكام بفوز الأهلى بـ درع الدوري

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:14 م
احتفال الاهلى بدرع
احتفال الاهلى بدرع الدورى
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة تواجد 3 حكام فى احتفالية النادى الأهلي بالفوز بدرع الدوري الممتاز رقم 41 التى أقيمت فى احد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة.

وترددت فى الساعات الماضية أنباء عن تواجد الثلاثي جهاد جريشة وأمين عمر ومحمد الحنفي فى احتفالية النادى الأهلي بالفوز بدرع الدوري الممتاز.

قال المصدر ذاته إن لجنة الحكام فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور قامت بفتح تحقيق فورى مع الثلاثي سالفي الذكر للوقوف على حقيقة تواجدهم فى إحتفالية النادي الأهلي وجاء الرد بالنفي.

أضاف أن الغندور لم يكتف بأقوال ثلاثى الحكام وإنما استعان بالعديد من النجوم الذين حضروا الاحتفالية لاستبيان الأمر إلى جانب قيامه بمراجعة شريط الفيديو الخاص باحتفالية درع الدوري الذي تم بثه عبر إحدى القنوات الفضائية.
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