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فن

أوس أوس يداعب أمير كرارة في عيد ميلاده .. شاهد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:52 م
امير كرارة واس اوس
امير كرارة واس اوس والمرغنى
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محمد بدران
حرص الفنان أسامة محمد الشهير بـ أوس أوس على تهنئة الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

نشر الفنان أوس أوس صورة له برفقة حمدى الميرغنى ويتوسطهم الفنان أمير كرارة، وعلق قائلًا "كل سنة وانت طيب ياباشا مصر واسف على وجودى انا وحمدى في الصورة".

يستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني. 

يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل بعنوان "هوجان" تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.
أوس أوس يداعب أمير كرارة في عيد ميلاده .. شاهد
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