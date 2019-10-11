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أخبار العالم

أردوغان: العملية العسكرية في سوريا مستمرة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:27 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن توقف عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا.

وقال الرئيس التركي، اليوم الجمعة: "نحن لن نوقف هذه الخطوة التي اتخذناها ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب... ونحن لن نتوقف بغض النظر عما يقوله أي أحد"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أردوغان: "نحن نتلقى تهديدات من اليمين واليسار، وهم يطالبوننا بوقف تقدمنا".
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