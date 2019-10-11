بشرى سارة لخريجي الهندسة الجدد ببورسعيد

تبنت النقابة الفرعية للمهندسين فى محافظة بورسعيد برئاسة برعاية دكتور أحمد داود لاول مرة فى تاريخ النقابة تنظيم دورة تدريبية مجانية لخريجين الجدد من المهندسين بعنوان "أساسيات سلاسل الإمداد و التموين" " Basics Of Supply Chain Management " .



اشرف على تنفيذ الدورة التى استمرت يومين المهندس أحمد البرامونى رئيس لجنه التدريب بالنقابه وبالإشتراك مع مجموعة " Portsaid Supply Chain Community - PSCC" .



نفذ التدريب المهندس أحمد جمال ذوالخبرة الميدانية فى سلاسل الامداد والتموين و والحاصل علي ماجستير إدارة الأعمال M.B.A في مجال Supply Chain Management من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



وتضمنت الدورة كيفية إستغلال سلاسل الإمداد والتموين الاستغلال الأمثل لتعظيم مستوى الربحية لدى الشركات والمصانع حيث انها منظومه متكاملة لإنجاح تعظيم الربح .



وشملت المحاضرات التعريف بدور كل قسم داخل الادارة مثل دور ادارة المخازن ،إدارة التخطيط ،إدارة المشتريات وإدارة اللوجستيات .



ومن جانبه أضاف "جمال" أثناء تدريب الطلاب تعريف إدارة سلاسل الإمداد و التموين و العناصر الأساسية المكونة لهذا الإدارة و دور Supply Chain في تعظيم ربحية الشركات ، وأكمل تدريبه للطلاب شارحًا عن Process Flow مبينًا كل عناصر سلاسل الإمداد ،و عن العمليات الأساسية اللي تتم داخل سلاسل الإمداد ،و أنهى تدريبه بشرح مفصل عن مستقبل Supply Chain و كيفية إستغلال التكنولوجيا لتطوير سلاسل الإمداد في الدول و الشركات.

