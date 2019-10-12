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حوادث

فسخوا خطوبتها فانتحرت.. رضا شنقت نفسها في سقف الغرفة بـ بني سويف

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:00 م
انتحار فتاة - صورة
انتحار فتاة - صورة أرشيفية
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محمد عبد الحليم
كشف ضباط مباحث مديرية امن بني سويف، اليوم، لغز العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل غرفة منزلها بقرية المسيد الأبيض التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، حيث تبين أنها قامت بالإنتحار لمرورها بحالة نفسيئة سيئة عقب فسخ خطبتها من نجل عمتها.

البداية بتلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا يفيد بإبلاغ " ناصر . ع. م" 39 عاما، فلاح، مقيم قرية المسيد الأبيض دائرة المركز، بانتحار نجلة شقيقه " رضا . ع . م" 16عاما، شنقًا بمنزل والدها.

وتبين من التحريات والمعاينة أن الجثة بكامل ملابسها، ولا توجد بها إصابات ظاهرية ومعلقة بإيشارب من رقبتها بأحد العروق الخشبية بحجرة بسطح المنزل، وبها حز حلقي غير مكتمل بالرقبة من الأمام وتجمع دموي باليد اليسري.

وإنتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث لمعاينة الجثة، وقررت نقلها لمشرحة مستشفي بني سويف العام.

كما تبين من تحريات مباحث مركز شرطة إهناسيا بقيادة الرائد أحمد بهجت رئيس المباحث، مرور المتوفاة بحالة نفسية سيئة لفسخ خطبتها من نجل عمتها.

كما تبين أنه بسؤال المُبلغ و كل من : "صابر . ع . م" 19 عاما، فلاح "شقيق المتوفاة "، و"بطة . م . إ" 30 عاما، ربة منزل " زوجة والد المتوفاة " قرروا أن المتوفاة مقيمة رفقة الثانية بمنزل والدها غير المتواجد لسفره للعمل بدولة الأردن، وأثناء صعودها لسطح المنزل فوجئت بقيام المتوفاة بالانتحار شنقًا، وبرروا ذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة لفسخ خطبتها من نجل عمتها، ولم يتهموا أحد، ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر رقم 2945 إداري مركز شرطة إهناسيا .
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