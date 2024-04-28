إزالة 400 مقبرة مخالفة على أراضي أملاك الدولة بالقليوبية .. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة في القليوبية حملة لإزالة التعديات المخالفة وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتصدى لمخالفات البناء.



وأسفرت الحملة عن إزالة 400 مقبرة مخالفة علي اراضي أملاك الدولة في المهد خاليه من الموتي بأرض جمعية النصر بأبو زعبل مركز الخانكة علي مساحة 4000م٢ تقريبا ومخزن علي مساحة 500م٢ تقريبا.



كان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد تابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز ومدينة الخانكة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والجهات والأجهزة المعنية.



ونجحت الحملة في تنفيذ إزالة عدد ٤ قرارات إزالة لحالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بأرض المواسير بحوض الجهلان وحوض الصابونية التابعين لقرية سرياقوس بمركز ومدينة الخانكة بإجمالي مساحة ٢٨٧٥ م٢، وتمت إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية بهدف تحقيق الردع العام ومنع المخالفات بالمنطقة، كل الحالات عبارة عن جمالونات بأسقف صاج وحوائط خرسانية.



وأكد الهجان أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 وحتى السبت 27 أبريل 2024 تم إزالة 3190 حالة تعدي بناء وزراعة بمساحة 156 فدان و1 قيراط و6 سهم زراعة و مسلحات على مساحة 84320م٢ وتم تحرير 1558 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين .



واكد المحافظ التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، ومؤكدا الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، من خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

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