انتشار المتسولين بالمناطق السياحية.. الأمن يكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً بث مقطع فيديو ادعى خلاله صاحب الحساب انتشار ظاهرة التسول بالمناطق السياحية، خاصةً بمنطقة الحسين بالقاهرة، وتعرض السائحين لمضايقات من عدد من المتسولين والادعاء بقيام الخدمات الأمنية المعنية بالمنطقة بتركهم يتسولون نظير مبلغ مالى.

تم تحديد وضبط صاحب الحساب، عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب بهدف زيادة أعداد متابعيه ونسب المشاهدة لتحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.