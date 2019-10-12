شاهد.. بكاء الفنانة لوسي بـ ندوتها في مهرجان الإسكندرية

بكت الفنانة لوسي في ندوتها ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 35 بسبب تشبه البعض دورها كأم بليبيا وما يحدث بها.





من ناحية أخرى عرض الفيلم المصرى "ورقة جمعية" فى مسابقة نور الشريف للأفلام الطويلة، بحضور بطلة العمل لوسى والمخرج أحمد البابلى.





دور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبد الله" الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.



