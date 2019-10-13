لو فرحك قرب .. 10 نصائح ذهبية قبل ليلة الزفاف

تعيش الفتاة حالة من التوتر والقلق قبل زفافها ولكن يجب عليها ألا تهمل صحتها أو بشرتها لتجنب المشكلات التي تظهر عليها يوم الزفاف، وأن تبدو جميلة كما تتمنى في أحلامها، فنقدم لكي نصائح عديدة قبل زفافك وفقًا لموقع “stylesatlife“.



تنظيف البشرة

جلد البشرة من أكثر المناطق حساسية في جسم الفتاة، وخاصة مع التوتر الذي تعيشه قبل فرحها بفترة قصيرة، ولكي تصل لنتيجة ترضيها فيجب ان تكون بشرتها خالية من الشوائب فتطهير البشرة من الروتين اليومي الذي يجب ان تتبعه العروسه قبل فرحها بشهر على الاقل، ويكون مرتين في اليوم باستخدام قطنة وتونر مناسب لبشرتها.



تقشير الجلد الميت

لا تكتفي البشرة بإزالة الشوائب حتى تصلح ليوم الفرح عند وضع الميك أب، لابد ايضًا تقشير الجلد الميت إما في المنزل، او عند الطبيب، فيجب معالجة كل ما يخص البشرة من حبوب او بثور للوصول لمظهر لائق يوم الزفاف.



ترطيب الجلد

مع زيادة التوتر والقلق وقلة النوم، يكون الجلد في حالة جفاف دائم، فلابد من شرب كمية كبيرة من الماء، مع وضع مستحضرات مناسبة لنوع البشرة، ليصبح جلدك صحيًا وناعمًا.



العناية بالشعر

قبل خطوة العناية بالشعر واستخدام المستحضرات الخاصة بكِ، يجب معرفة نوع شعرك في البداية حتى لا تستخدمين منتج خطأ، ثم تبدأين بعلاج شعرك ومتابعة مع طبيب مختص، ويجب أن يكون الشامبو المستخدم خالي من الكبريتات للحصول على أفضل نتيجة.



مانيكير وباديكير

مع وجود عدد من الأعمال اليومية الروتينية في اليوم الواحد يجب ألا تهملي العناية بأظافرك والاهتمام باليدين والساقين من الضروري لاستكمال تحضيرك للفرح.



إزالة الشعر

الكثير من الفتيات تلجأ لطرق غير مناسبة لازالة الشعر من اليدين والساقين والمناطق الأخرى ومع مرور الوقت تكتشف باسمرار تلك المناطق قبل الفرح مباشرة، فعليكي اكتشاف الطريقة المناسبة الصحية لازاله الشعر قبل الفرح بشهور عديدة مع استخدام وصفات طبيعية لتفتيح المناطق.



اتباع نظام غذائي

اتباع نظام غذائي هو احد الشروط الأساسية للحصول على بشرة جيدة وشعر صحي، فتناول الخضروات والفواكهة وشرب العصائر الطبيعية وما لا يقل عن 10 اكواب ماء يضيف ليونة في البشرة وترطيبها جيدا.



ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة من الروتين اليومين الضروري في الاستعداد للفرح، فإنه يحسن من صحتك النفسية، ويقلل من التوتر، وتقوية العضلات، ومن ابرز التمارين الضرورية، الجري والمشي واليوغا.



النوم الهادئ

النوم عند الفتيات هو واحد من اهم مستحضرات التجميل فإنه يخفي الهالات السوداء تحت العين، وينقي البشرة، ويساعد الشعر على التنفس لفرده اثناء النوم، فيجب ان تستمتعي بـ8 لـ 9 ساعات على الأقل للحصول على بشرة مثالية في يوم الزواج.



تدليك الجسم

تدليك الجسم والبشرة من الأشياء الأساسية التي يجب ان تفعلها العروس قبل الفرح، فإنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية ويحافظ على راحة البال، كما يمكنك استخدام بعض الزيوت العطرية عند التدليك.