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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كان بيلعب.. ملابسات مصرع طفل سقط من شرفة سقته بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مصرع طفل في مدينة ٦ أكتوبر حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية وسقوط الطفل من النافذة أثناء لعبه.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفل وطلبت التحريات النهائية حول الواقعة واستدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالهم.

ولقي طفل مصرعه متأثرا بإصابته، إثر سقوطه من علو بمنطقة أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية جانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر  بلاغا من غرفة النجدة  بسقوط طفل من علو، علي الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يبلغ من العمر 5سنوات.

بعمل التحريات تبين أن الطفل سقط من علو أثناء اللهو في النافذة، ولا شبهه جنائية في وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لتولي التحقيقات. 

النيابة العامة دفن جثة الطفل مصرع طفل أكتوبر

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