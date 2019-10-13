Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يقبرني جمالك.. نجوى كرم تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:32 م
نجوى كرم
نجوى كرم
Advertisements
رشا عوني
نشرت النجمة نجوى كرم صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت نجوى كرم بإطلالة مميزة، واختارت بنطالا أسود وبلوزة أوف شولدر بيضاء منقطة بالأسود، ومنفوشة الكتفين، منحتها إطلالة أنيقة ومميزة.

واختارت نجوى كرم مكياجا يتماشى مع لون بشرتها مع الروج الأحمر، كما تألقت بتسريحة شعر بسيطة، وإكسسوارات عصرية.

وتلقت نجوى كرم العديد من التعليقات على صورتها من متابعيها، وعلق لها الرواد على إنستجرام: "يقبرني جمالك".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مكياج صاخب و فستان اوف شولدر .. أحدث ظهور لـ سمية الخشاب

كارديجان أوف شولدر.. زوجة أحمد زاهر بإطلالة شبابية جريئة

بـ بنطلون مقطع.. نيرمين ماهر تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بـ هوت شورت وبلوزة اوف شولدر.. نرمين الفقى وكارولين عزمى تثيران الجدل

ميس حمدان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة

بفستان أوف شولدر .. سمية الخشاب تتألق فى أحدث ظهور لها .. صور

ترشيحاتنا

بقرار متهور.. أردوغان يعيد إحياء تنظيم داعش في سوريا

يخلص الجسم من السموم .. 20 فائدة لتناول الزبيب يوميا

فتاة سعودية تغني في مقهى بجدة وترتدي قناعا على وجهها

بالقفطان المغربى.. أول ظهور لـ سمية الخشاب بعد تكذيب أحمد سعد

بسبب السير أثناء النوم.. قتل صديق عمره بعشرين طعنة

لم نهجر أحدا.. الرئيس السيسي: العملية الشاملة في سيناء حققت نتائج كبيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. شاهد إطلالة ابنة مصطفى فهمى فى حفل زفافها

ريهانا تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها.. صور

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها