يقبرني جمالك.. نجوى كرم تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة

وتلقت نجوى كرم العديد من التعليقات على صورتها من متابعيها، وعلق لها الرواد على إنستجرام: "يقبرني جمالك".







نشرت النجمة نجوى كرم صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتألقت نجوى كرم بإطلالة مميزة، واختارت بنطالا أسود وبلوزة أوف شولدر بيضاء منقطة بالأسود، ومنفوشة الكتفين، منحتها إطلالة أنيقة ومميزة.واختارت نجوى كرم مكياجا يتماشى مع لون بشرتها مع الروج الأحمر، كما تألقت بتسريحة شعر بسيطة، وإكسسوارات عصرية.