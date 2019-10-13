أخبار الحوادث.. اعترافات أخطر إرهابي ليبي في مصر.. تفاصيل قصة محمود البنا ضحية الغدر بالمنوفية

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
إحالة أوراق المسماري للمفتي و3 نوفمبر للحكم على 43 متهما فى حادثة الواحات
قررت محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إحالة أوراق المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري "ليبي"، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
اعترافات أخطر إرهابي ليبي في مصر بعد إحالته من قبل العسكرية للمفتى
قررت محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إحالة أوراق المتهم لليبي عبد الرحيم محمد عبدالله المسماري إلى فضيلة المفتى
4 أرقام تهمك فى حالات الطوارئ.. تعرف عليها
خصصت وزارة الداخلية عدة أرقام للطوارئ، ليستغيث بها المواطنون فى وقت الحاجة.
محمود البنا ضحية الغدر بالمنوفية.. شهر ينقذ القاتل أحمد راجح من الإعدام (القصة الكاملة)
4 أيام انقلب فيها الحال رأسا علي عقب بمدينة تلا بمحافظة المنوفية عقب مقتل أحد أبنائها ضحية الغدر والشهامة على يد 3 شباب بسبب "فتاة"، في جريمة هزت المشاعر الإنسانية وأثارت غضب الرأى العام في ساعات قليلة، حيث تخلى القاتل أحمد راجح ومعاونيه عن إنسانيتهم ومزقوا جسم الشاب ضحية الغدر وضحية الشهامة محمود البنا.
سقوط عصابة سرقة البترول من الأنابيب بجبال السويس
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المواد البترولية من الخطوط الممتدة بالمناطق الجبلية بالسويس.
5 طعنات بالظهر.. العثور على جثة سائق في وسط الشارع واختفاء التوك توك
عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة علي جثة سائق ملقاة وسط الشارع واختفاء توك توك يعمل عليه.
رميت السكينة بالمصرف.. اعترافات قاتل سائق التاكسىي في بورسعيد
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة مقتل سائق تاكسى والعثور على جثته ببورسعيد بدافع سرقة سيارته.