أخبار الحوادث.. اعترافات أخطر إرهابي ليبي في مصر.. تفاصيل قصة محمود البنا ضحية الغدر بالمنوفية

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.





إحالة أوراق المسماري للمفتي و3 نوفمبر للحكم على 43 متهما فى حادثة الواحات

قررت محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إحالة أوراق المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري "ليبي"، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.



اعترافات أخطر إرهابي ليبي في مصر بعد إحالته من قبل العسكرية للمفتى قررت محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إحالة أوراق المتهم لليبي عبد الرحيم محمد عبدالله المسماري إلى فضيلة المفتى لمزيد من التفاصيل ..



4 أرقام تهمك فى حالات الطوارئ.. تعرف عليها خصصت وزارة الداخلية عدة أرقام للطوارئ، ليستغيث بها المواطنون فى وقت الحاجة. لمزيد من التفاصيل ..



محمود البنا ضحية الغدر بالمنوفية.. شهر ينقذ القاتل أحمد راجح من الإعدام (القصة الكاملة) 4 أيام انقلب فيها الحال رأسا علي عقب بمدينة تلا بمحافظة المنوفية عقب مقتل أحد أبنائها ضحية الغدر والشهامة على يد 3 شباب بسبب "فتاة"، في جريمة هزت المشاعر الإنسانية وأثارت غضب الرأى العام في ساعات قليلة، حيث تخلى القاتل أحمد راجح ومعاونيه عن إنسانيتهم ومزقوا جسم الشاب ضحية الغدر وضحية الشهامة محمود البنا. لمزيد من التفاصيل ..



سقوط عصابة سرقة البترول من الأنابيب بجبال السويس تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المواد البترولية من الخطوط الممتدة بالمناطق الجبلية بالسويس. لمزيد من التفاصيل ..



5 طعنات بالظهر.. العثور على جثة سائق في وسط الشارع واختفاء التوك توك عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة علي جثة سائق ملقاة وسط الشارع واختفاء توك توك يعمل عليه. لمزيد من التفاصيل ..