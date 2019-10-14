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منوعات

كافحوا الفقر في العالم.. فرنسية وأمريكي وهندي يفوزون بـ جائزة نوبل في الاقتصاد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:11 م
الفائزون بجائزة نوبل
الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2019
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أماني إبراهيم
أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، أسماء الفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد اليوم.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فقد فاز بهذه الجائزة لعام 2019 ثلاثة اقتصاديين، وهم الهندي أبهيجيت بانيرجي، واستير دوفلو، ومايكل كريمر، وذلك عن عملهم لمكافحة الفقر في العالم.

أصبحت الفرنسية الأمريكية استير دوفلو ثاني سيدة تفوز بهذه الجائزة، والتي بدأ الإعلان عنها رسميا بشكل سنوي قبل 50 عاما، وتعد أصغر من تحصل عليها فلا يتعدى عمرها 46 عاما، وشاركت دوفلو الجائزة مع مع الأمريكيين الهنود المولودين في الولايات المتحدة بانيرجي وكريمر.

وقالت الأكاديمية إن عمل الاقتصاديين الثلاثة أظهر كيف يمكن معالجة مشكلة الفقر عن طريق تقسيمها إلى أسئلة أصغر وأكثر دقة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحي، مما يجعل معالجة المشاكل أسهل.

وقالت الأكاديمية في بيان "كنتيجة مباشرة لأحد دراساتهم، استفاد أكثر من خمسة ملايين طفل هندي من البرامج الفعالة للتدريس العلاجي في المدرسة، وكان آخرها الإعانات للرعاية الصحية الوقائية التي تم تقديمها في العديد من البلدان."

وتعد جائزة الاقتصاد التي تبلغ تكلفتها 9 ملايين دولار سويدي (915300 دولار) إضافةً لاحقة إلى الجوائز الخمس التي تم إنشاؤها بناءً على إرادة المخترع الصناعي والديناميت ألفريد نوبل، الذي أنشأه البنك المركزي السويدي ومنحت لأول مرة في عام 1969.
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