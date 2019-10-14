أول قرار من محافظة القاهرة بشأن حريق كنيسة ماري جرجس بحلوان



وقدم خلالها المحافظ المواساه لنيافة الانبا بسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والقس بشارة راعي كنيسة ماري جرجس.



وأصدر المحافظ قرارا برفع كافة المخلفات الناتجة عن آثار الحريق فور انتهاء النيابة العامة من معاينتها لتحديد أسباب الحريق.



تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة كنيسة ماري جرجس بحلوان والتي اندلعت بها النيران مساء أمس.وتمكنت قوات الحماية المدنية بالسيطرة علي الحريق مع عدم وجود أي إصابات أو خسائر بالأرواح.